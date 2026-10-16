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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم

الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

قالت السلطات الأمريكية إن شخصين على الأقل نُقلا إلى المستشفى، الخميس، إثر حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بمدينة بِند في ولاية أوريجون الأمريكية، فيما لقي مطلق النار حتفه.

إطلاق نار في أمريكا 

وحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت شيلا ميلر، مديرة الاتصالات بإدارة شرطة بِند، إن عدد المصابين لم يتحدد حتى الآن، مؤكدةً أن الأطفال من بين الضحايا.

وأوضحت ميلر أن السلطات تلقت بلاغًا في الساعة 12:59 ظهرًا بالتوقيت المحلي يفيد بإطلاق عيار ناري على سيارة خارج مدرسة سيلفر ريل الابتدائية، مشيرةً إلى أن قوات الشرطة وصلت إلى موقع الحادث في غضون دقائق.

وأضافت أن المشتبه به أُصيب بطلق ناري بعد ذلك بوقت قصير، لكنها أشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كان إطلاق النار عليه قد تم بواسطة الشرطة أم أحد المارة.

ولم تتضح حينها الحالة الصحية للمصابين.

وذكرت منطقة بيند-لا باين التعليمية، في منشور على موقع فيسبوك، أن مدرسة سيلفر ريل الابتدائية وُضعت تحت إجراءات الإغلاق الأمني.

وقالت ميلر إن السلطات تعمل في ذلك الوقت على تفتيش الغرف واحدة تلو الأخرى وإجلاء جميع الموجودين داخل المدرسة، مضيفةً أن هذا النوع من الحوادث أمر لا يرغب أحد في رؤيته بمدينة بِند، واصفةً ما حدث بأنه أمر مدمّر، قبل أن تتوقف للحظات للسيطرة على مشاعرها.

وتقع المدرسة في مدينة بِند بولاية أوريجون، على بُعد أكثر من 100 ميل، أي نحو 160 كيلومترًا، جنوب شرق مدينة بورتلاند.

ولاية أوريجون الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق نار

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