الزمالك يحسم الجدل بشأن استمرار معتمد جمال في الزمالك وموقف حسام الزناتي

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر المستجدات المتعلقة بتولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي للفريق الأبيض، وحقيقة الأنباء المتداولة بشأن رفضه استمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح غريب أن إدارة الزمالك تعمل على ترتيب الأوضاع داخل الجهاز الفني، بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن تولي الزناتي المسؤولية، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولم يتبقَّ سوى استكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود.

وأكد مدير إدارة الإعلام بالقلعة البيضاء أن ما تردد بشأن اشتراط حسام الزناتي رحيل معتمد جمال عن منصبه قبل توليه مهمة المدير الرياضي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن هذا الأمر لم يكن ضمن شروط الاتفاق.

وأضاف ماهر غريب، خلال تصريحاته لبرنامج «الناظر»، أن حسام الزناتي أصبح المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك بنسبة 99%، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، وهو ما يعكس اقتراب النادي من حسم أحد الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل الإدارة الرياضية.

وفي سياق متصل، كشف ماهر غريب عن طرح فكرة التعاقد مع مدرب عام أجنبي للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومساعدة معتمد جمال في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذا المقترح جرى تداوله بالفعل داخل النادي، لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الرياضي الجديد، على أن يتم حسم التفاصيل المتعلقة بتشكيل الجهاز الفني وفقًا لرؤية الإدارة والمسؤولين عن الملف الرياضي.

وأشار غريب إلى أن استمرار معتمد جمال يظل الخيار الأقرب داخل مجلس إدارة الزمالك، موضحًا أنه في حال المفاضلة بين استمراره أو رحيله بناءً على رؤية المدير الرياضي الجديد، فإن الاتجاه سيكون نحو الإبقاء عليه في منصبه.

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن تعيين مدرب مساعد للعمل مع معتمد جمال سيكون مرتبطًا بموافقة المدير الفني، في إطار حرص إدارة الزمالك على تنظيم الجهاز الفني وتوفير الاستقرار اللازم للفريق.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي، إلى جانب حسم ملف الجهاز الفني، في ظل سعي النادي إلى ترتيب أوراق الفريق والاستعداد للاستحقاقات المقبلة بصورة تحقق تطلعات الجماهير البيضاء