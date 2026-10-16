ميلان يكتسح سالزبورج برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي

حقق ميلان الإيطالي فوزًا كبيرًا على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.



وفرض ألفادو سيسي نفسه نجمًا للمواجهة، بعدما افتتح التسجيل لصالح ميلان في الدقيقة 15، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدفين دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل سيسي تألقه، بعدما سجل الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 49، مكملًا ثلاثيته الشخصية، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة خلال اللقاء.



وأضاف جونزالو راموس الهدف الرابع للفريق الإيطالي في الدقيقة 72، ليؤكد تفوق ميلان ويحسم المواجهة برباعية نظيفة.



وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83، بعدما تعرض فيليبو تيراكيانو للطرد، لكن الفريق الإيطالي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد فوزًا كبيرًا في مشواره بالبطولة الأوروبية.