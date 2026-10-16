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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التتويج الإفريقي.. حارس يد الأهلي يستعرض إنجازات الفريق: 19 بطولة في 4 سنوات

عبدالرحمن حميد
عبدالرحمن حميد
يارا أمين

استعرض عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إنجازات الفريق خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا حجم البطولات التي حققها الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعدد حميد إنجازات فريق اليد، مشيرًا إلى التتويج بـ19 بطولة خلال 4 سنوات، إلى جانب حصد ميداليتين عالميتين، معبرًا عن فخره بما حققه الفريق، حيث قال: «19 بطولة خلال 4 سنوات وميداليتين عالميتين.. مفيش أنجح من كده».

ويأتي حديث حارس الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة حاليًا في أنجولا، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز.

وحقق الأهلي اللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، وشهدت منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق الأحمر المواجهة لصالحه بفارق هدف واحد.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة، ليواصل الفريقان المنافسة على صدارة قائمة الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

ويعكس تتويج الأهلي بالبطولة استمرار نجاحات فريق كرة اليد، الذي يواصل حصد الألقاب على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب تحقيق إنجازات على الساحة العالمية خلال السنوات الماضية.

الأهلي عبد الرحمن حميد كرة اليد بالنادي الأهلي النادي الأهلي الزمالك

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