محمد سامي يوجه رسالة لأحمد السقا : لا مؤذي ولا شمتان

شارك المخرج محمد سامي صورة جديدة له بصحبة النجم أحمد السقا، خلال جولة لهما على الخيول في منطقة الأهرامات، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.



وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "بحبك يا صاحبي، يا محترم، يا جدع، يا مؤدب، أعرفك كويس أوي وأشهد بأخلاقك وطيبتك واحترامك واحترافك، السقا من أنضف وأجدع الناس، ولا مؤذي ولا شمتان، قلبه حلو ومسامح وبيحب الخير للكل".



أول ظهور لـ أحمد السقا مع مها الصغير بعد الطلاق

شارك حساب قناة أون ، فيديو للإعلان التشويقي لبرنامج مها الصغير الجديد "كلام كبير " عبر موقع انستجرام.

وظهر في الإعلان طليقها الفنان أحمد السقا، في استضافة البرنامج كأول ظهور لهما بعد الانفصال.

ويضم البرنامج في حلقاته القادمة عددًا من أبرز نجوم الفن، من بينهم: المخرج محمد سامي، الفنان باسم سمرة، النجمة هند صبري، والفنان شريف منير.

ويُعد هذا الظهور هو الأول الذي يجمع بين مها الصغير وطليقها أحمد السقا ، على الشاشة بعد إعلان طلاقهما، ما أثار حالة من الترقب والاهتمام بين المتابعين.