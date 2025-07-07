انت نجم بأخلاقك.. منة فضالي تدافع عن أحمد السقا بعد أزمته مع طليقته

دافعت الفنانة منة فضالي، عن الفنان أحمد السقا في أزمته الأخيرة مع طليقته الإعلامية مها الصغير، معبرة عن حبها ودعمها له.

وكتبت فضالي ، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "في حب احمد السقا، انت نجم بأخلاقك واحترامك وفنك وطول عمرك جدع وابن أصول و خدوم ورجوله وبتعمل خير كتير جدا، أنا فخوره إن عندنا نجم زيك بجد، وأنا بحبك على المستوي الشخصي لأني شفتك بتعمل إيه للناس من قلبك".

أول ظهور لـ أحمد السقا مع مها الصغير بعد الطلاق

شارك حساب قناة أون ، فيديو للإعلان التشويقي لبرنامج مها الصغير الجديد "كلام كبير " عبر موقع انستجرام.

وظهر في الإعلان طليقها الفنان أحمد السقا، في استضافة البرنامج كأول ظهور لهما بعد الانفصال.

ويضم البرنامج في حلقاته القادمة عددًا من أبرز نجوم الفن، من بينهم: المخرج محمد سامي، الفنان باسم سمرة، النجمة هند صبري، والفنان شريف منير.

ويُعد هذا الظهور هو الأول الذي يجمع بين مها الصغير وطليقها أحمد السقا ، على الشاشة بعد إعلان طلاقهما، ما أثار حالة من الترقب والاهتمام بين المتابعين.