الصين تطالب أمريكا بإنهاء الحصار والضغوط على كوبا فورا

دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، الولايات المتحدة إلى الإنهاء الفوري لحصارها وممارساتها الضاغطة على كوبا.

وأشار فو تسونج، إلى أن الحصار الاقتصادي غير القانوني والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها واشنطن على كوبا قد استمرت لأكثر من ستة عقود وتواصل التصاعد.. وأوضح أن الجمعية العامة ناقشت هذه القضية 34 مرة، ومع ذلك ظلت القرارات ذات الصلة بلا تنفيذ.. حسبما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني خلال مناقشة عامة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا".

وشدد الممثل الصيني على أن الدول، بغض النظر عن أحجامها أو ثرواتها أو قوتها، هي أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، وأن لجميع الدول الحق في اختيار أنظمتها الاجتماعية ومسارات تنميتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية بشكل مستقل.

وأضاف أن مستقبل كوبا ومصيرها يجب ألا يحدده سوى الشعب الكوبي بنفسه، مؤكدا أنه لا يحق لأي دولة فرض عقوبات، أو إملاء إرادتها أو مسار تنميتها على دولة أخرى، أو ممارسة الضغوط على كوبا عبر التهديدات العسكرية أو إساءة استخدام التدابير القضائية.

وأكد الدبلوماسي الصيني على أن العقوبات أحادية الجانب غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي ليس لها أي أساس في القانون الدولي.

واعتبر أن استخدام الوسائل غير القانونية مثل الحصار الاقتصادي لعرقلة وتقويض حقوق شعوب الدول الأخرى في البقاء والتنمية يشكل انتهاكا صارخا للأخلاق الدولية والقيم المشتركة.