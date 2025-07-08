أحمد السقا يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد في الرياض.. صور

شارك الفنان أحمد السقا الجمهور بصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عرض خاص فيلم أحمد وأحمد.

وكتب أحمد السقا "من افتتاح فيلم أحمد وأحمد بالرياض مساء الاثنين ٧ يوليو ٢٠٢٥ ".

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).