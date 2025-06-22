الأحلام لا تتحقق إلا إذا بذلت جهدا.. محمد سامي يعلق على أحدث صوره

نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام بجانب سيارته وعلق عليها قائلا: “الأحلام لا تتحقق إلا إذا بذلتَ جهدًا، كل خطوة للأمام مبنية على جهد لا يراه أحد”.

وبشأن أزمته مع الفنانة عفاف شعيب، قال شعبان سعيد المحامى بالنقض، أن الحكم الصادر لصالح موكله المخرج محمد سامي بالبراءة فى اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، نهائي ولا يوجد درجات تقاضي أخري.

تطورات قضية محمد سامي وعفاف شعيب

وأشار "سعيد"، إلى ما نص عليه القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، والذي حدد الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة ومن هذه الحالات الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.

وأكد أن الحكم الصادر لصالح موكله لا يجوز للخصم الطعن عليه بطريق النقض، وما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، هو محض شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتفتقد لأي سند قانوني.

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم.