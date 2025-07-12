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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد إنتشار أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم استجابة لرغبة أولياء الأمور بأن يتم تأجيل تطبيق قرار تخصيص 20 % من الدرجات على الحضور والغياب لطلبة الشهادة الإعدادية إلى العام بعد القادم

ومن جانبه ، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه لا صحة نهائياً لصدور قرار ينص على  تأجيل تطبيق قرار تخصيص 20 % حضور وغياب لطلبة الشهادة الإعدادية إلى العام بعد القادم

جدير بالذكر أنه ينص مشروع قانون التعليم الجديد،على تحديد نسبة معينة لأعمال السنة بالتعليم الأساسى ، وذلك بعد موافقة المجلس على تعديلات القانون المقدم من الحكومة  .

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.


وحدد مشروع القانون الجديد نسبة مخصصة لأعمال السنة ، حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون، يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.


وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.


ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.


على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.

التربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية


وأقرت التعديلات الجديدة بمشروع قانون التعليم التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ مواد أساسية في جميع مراحل التعليم .


ونصت المادة 6 من القانون على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

70 % نسبة النجاح في التربية الدينية


ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.


مسابقات دورية وحوافز


وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. 

الإعدادية الشهادة الإعدادية الحضور والغياب شادي زلطة

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