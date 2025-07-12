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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تغطية مسائية، سلطت خلالها الضوء على “أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025”، والتي شهدت انخفاضًا جديدًا في الأسواق، حيث فقد عيار 21، الأكثر تداولًا في سوق الصاغة، نحو 10 جنيهات.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، في ظل حالة من التذبذب الحاد بالسوق المحلية، بعد تثبيت أسعار الفائدة، واستمرار الضبابية في الأسواق العالمية.

و

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 4650 جنيهًا للبيع، و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا 10 جنيهات.

وفقد هذا العيار منذ أعلى مستوى له وهو 5000 جنيه، نحو 350 جنيهًا، ما يعكس حجم التذبذب في السوق خلال الأسابيع الماضية.

وفيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، دون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5314 جنيهًا للبيع – 5291 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 4871 جنيهًا للبيع – 4850 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع – 4630 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 3986 جنيهًا للبيع – 3969 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3100 جنيه للبيع – 3087 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 2657 جنيهًا للبيع – 2646 جنيهًا للشراء.

ورغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة؛ فإن التوقعات ما زالت تُشير إلى بقاء السوق في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار انتظار الأسواق العالمية لأي مؤشرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والبطالة.

ويتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب معرضة لتحركات مفاجئة نتيجة تداخل المؤثرات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط، وحالة الدولار، والتوترات الجيوسياسية التي تعزز اللجوء للذهب كملاذ آمن.

وفيما يلي أحدث مؤشرات أسعار الذهب حتى صباح السبت 12 يوليو:

عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 37200 جنيه للبيع

الأوقية محليًا: 165.293 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3356.83 دولار

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