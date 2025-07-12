إزالة 13 حالة تعدٍ في مركز دسوق بكفر الشيخ

شنت محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، اليوم، استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق مركز دسوق.

وأسفرت الحملة- التي جاءت تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق- عن تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، على مساحة 550 مترًا مربعًا.

جاء ذلك، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار إلى أنه يتم تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.