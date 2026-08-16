أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما توفيت عروس حديثة الزواج داخل شقتها السكنية، عقب تناولها عقارًا أعطاه لها زوجها، بدعوى زيادة الرغبة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الحادث، وبالفحص تبين وفاة الزوجة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، واقتياده إلى ديوان القسم، وإجراء التحقيق معه حول طبيعة العقار الذي أعطاه لزوجته، وملابسات تناوله، وما إذا كان قد تسبب في وفاتها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع انتظار ما تسفر عنه التحريات والتقارير الطبية والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.