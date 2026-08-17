لا اتفاق ولا تمديد.. مهلة الـ60 يوما بين أمريكا وإيران تنتهي وسط تعثر المفاوضات

تنتهي، الاثنين، المهلة المحددة بـ60 يومًا في مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان رسمي بشأن تمديدها، في ظل استمرار الخلافات وتعثر المسار التفاوضي بين الجانبين.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران حول ملفات عدة، من بينها مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، وسط عدم إحراز تقدم كافٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي مع انتهاء المهلة المحددة.

ورغم تداول وصف «هدنة الـ60 يوما» للإشارة إلى الفترة المنصوص عليها في المذكرة، فإن نص الاتفاق يميز بين وقف العمليات العسكرية والمهلة الزمنية المخصصة للمفاوضات.

وينص البند الأول من المذكرة على «الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية»، بينما يحدد البند الثالث مهلة أقصاها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

كما تتيح المذكرة إمكانية تمديد المهلة، شريطة موافقة الولايات المتحدة وإيران على ذلك، إلا أنه لم يصدر إعلان رسمي عن تمديدها مع بلوغها نهايتها.