انتبه لها .. 3 أطعمة فعالة لصحة القلب

مع مرور الوقت سواء مع التقدم في السن أو العادات الحياة السيئة، تُسد شرايين القلب بالكوليسترول أو الكالسيوم، قد يؤدي هذا الانسداد إلى نوبة قلبية مفاجئة، قد تكون قاتلة، إلى جانب ممارسة الرياضة، يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب.

وإليك 3 أطعمة صحية للقلب فعّالة



- الخضروات الورقية

هناك سببٌ يدفع أمهاتنا لحثّنا على تناول الخضراوات الورقية دائمًا، فجميع الخضراوات الورقية الخضراء تقريبًا، مثل السبانخ (السبانخ)، والخس، والكرنب، والكرنب الأخضر، مُدعّمة بفيتامينات ومعادن أساسية ومضادات أكسدة تُعتبر ممتازة لصحة القلب.

- الأفوكادو

هذه الفاكهة الطرية ذات القوام الزبدي، غنية بالفوائد الصحية، على الرغم من غناها بالسعرات الحرارية، تحتوي الأفوكادو على كمية وفيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة (المعروفة بالدهون الجيدة) التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ

- الأسماك الدهنية

من المعروف أن الأسماك مفيدة للقلب، ومن بينها الأسماك الدهنية، كالسلمون والماكريل والسردين والتونة، والتي تُعتبر مفيدة جدًا للقلب، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي أثبتت فعاليتها في حماية القلب من التلف المبكر.

المصدر times of india