قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
ناكر للجميل والأهلي صنع اسمه.. محمود أبوالدهب يفتح النار على وسام أبو علي
«الحاوي»: انتقال حامد حمدان للزمالك فرحة لشعب فلسطين.. وليس لأسرته فقط
الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية
علي جمعة: لا يجوز تغيير نية الصلاة من فرض إلى سنة أو العكس إلا في حالات معينة
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا
سعر الدولار اليوم 13-7-2025
رسميًا.. أسعار الكهرباء في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025
وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف
وكيل حامد حمدان: بتروجت لم يُغلق الباب.. ونجم فلسطين ينتظر «الفانلة البيضاء»
الشرق الأوسط على صفيح نووي.. خطة «بوتين» لترويض إيران والغرب: «الضمانة» كلمة السر في لعبة التوازن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبه لها .. 3 أطعمة فعالة لصحة القلب

القلب
القلب
نهى هجرس

مع مرور الوقت سواء مع التقدم في السن أو العادات الحياة السيئة، تُسد شرايين القلب بالكوليسترول أو الكالسيوم، قد يؤدي هذا الانسداد إلى نوبة قلبية مفاجئة، قد تكون قاتلة، إلى جانب ممارسة الرياضة، يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب.

وإليك 3 أطعمة صحية للقلب فعّالة


- الخضروات الورقية

هناك سببٌ يدفع أمهاتنا لحثّنا على تناول الخضراوات الورقية دائمًا، فجميع الخضراوات الورقية الخضراء تقريبًا، مثل السبانخ (السبانخ)، والخس، والكرنب، والكرنب الأخضر، مُدعّمة بفيتامينات ومعادن أساسية ومضادات أكسدة تُعتبر ممتازة لصحة القلب.

- الأفوكادو

هذه الفاكهة الطرية ذات القوام الزبدي، غنية بالفوائد الصحية، على الرغم من غناها بالسعرات الحرارية، تحتوي الأفوكادو على كمية وفيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة (المعروفة بالدهون الجيدة) التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ

- الأسماك الدهنية

من المعروف أن الأسماك مفيدة للقلب، ومن بينها الأسماك الدهنية، كالسلمون والماكريل والسردين والتونة، والتي تُعتبر مفيدة جدًا للقلب، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي أثبتت فعاليتها في حماية القلب من التلف المبكر.

المصدر times of india 

القلب أمراض القلب اكلات تفيد القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

تقبل من 60%.. كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 اعرفها

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان: متابعة لمشروعات حياة كريمة وإزالة للتعديات ورفع للقمامة وغلق وتشميع للمحلات المخالفة

توقيتات الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم

إزالة تعديات

إزالة 13 حالة تعدٍ في مركز دسوق بكفر الشيخ

بالصور

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

فيديو

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

انغام

اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد