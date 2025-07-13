الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بديرمواس بسبب الالتهاب السحائي

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانًا رسميًا

أكدت فيه أن ما يشاع عن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا ، في نفس التوقيت بسبب الالتهاب السحائي ، عارٍ عن الصحة وغير موثق علميًا، لعدة أسباب.

وتابعت وزارة الصحة، السبب الأول: لا يوجد دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية، كما يجب استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب، وفي حالات التفشي الأسري، تكون الوفيات متقاربة زمنيًا (ضمن أيام)، وليست متطابقة

وأوضح البيان، أن استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر، المناعة، والعبء الفيروسي، مما يجعل الوفاة في توقيت واحد لـ4 أشقاء غير منطقية طبيًا.

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وأوصت وزارة الصحة، بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار الطبية غير الموثقة.





وأشارت الوزارة في بيانها، أن الالتهاب السحائي هو مرض ينتج عن التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، وقد يكون ناتجًا عن ميكروبات (بكتيريا، وفيروسات، وفطريات، أو طفيليات)، أو لأسباب غير ميكروبية مثل (الأورام، والأدوية، والعمليات الجراحية، أو الحوادث).

ونوهت الوزارة إلى أن النوع البكتيري المعدي نجحت مصر في السيطرة عليه منذ عام 1989، حيث انخفض معدل الإصابة إلى 0.02 حالة لكل 100,000 نسمة، وذلك بفضل جهود الترصد والتطعيمات الوقائية، مؤكدة عدم رصد أي حالات وبائية من النمطين البكتيريين (A&C) بين طلاب المدارس منذ عام 2016، نتيجة استراتيجية التطعيمات الفعالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام الترصد الصحي المتكامل يعتمد على شقين أولهما الترصد الروتيني، والذي يتم من خلال متابعة البلاغات اليومية من جميع المنشآت الصحية، وتقديم الرعاية الفورية (تشخيص وعلاج) مع تسجيل النتائج إلكترونيًا، وتقديم الوقاية الكيميائية (مثل عقار الريفامبسين) للمخالطين لمدة 10 أيام، بينما يعتمد الشق الثاني وهو الترصد في المواقع المختارة، الذي يتم من خلال فحص عينات السائل النخاعي في 12 مستشفى حميات باستخدام تقنية PCR في المعامل المركزية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة ، أنها توفر 6.5 مليون جرعة سنويًا من التطعيم الثنائي (A&C) لتلاميذ الصف الأول في جميع المراحل التعليمية ، كما توفر الوزارة 600,000 جرعة سنويًا، من التطعيم الرباعي للمسافرين إلى الدول الموبوءة أو لأداء الحج والعمرة، إلى جانب إدراج تطعيم الهيموفيلس إنفلونزا ضمن جدول التطعيمات عند عمر (2، 4، 6 أشهر) منذ فبراير 2014، بجانب تطعيم BCG للوقاية من الالتهاب السحائي الدرني.

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وفي سياق متصل ، قررت جهات التحقيق بالمنيا انتداب فريق الطب الشرعي، لتشريح جثمان أحد الأطفال الاربعه الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة، إثر إصابتهم بتشنجات واضطرابات بالوعي داخل منزلهم بأحدي قرى مركز دير مواس جنوب المنيا، وادي إلى وفاتهم وذلك لاعداد تقرير الصفه التشريحية للطفل بعد ساعات من دفن جثامين أشقائه الثلاثة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الأب وزوجته حول تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تدهور حالة الأطفال، كما أمرت النيابة بوضع الصغير فى ثلاجة الموتى لحين التحقيق.

وقال مصدر طبي ، إن الأطفال الاربعة وصلوا إلى المستشفى بالأمس مصابون بتشنجات واضطراب وعي وارتفاع في درجات الحرارة، وتبين أنهم أصيبوا منذ عدة أيام بارتفاع في درجة حرارة الجسم وانتشرت بينهم، ولم يتناولو العلاج اللازم والمطلوب وعقب تدهور حالتهم وصلوا إلى المستشفى في حالات صعبة وفارقوا الحياة.

وأوضح المصدر ، عدم وجود أية إصابات ظاهرية عليهم أو اعتداءات، وأنهم في انتظار تقرير الصفة التشريحية عقب تشريح الجثامين.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية ، إلى البلاغ بالقرية وتبين وفاة كل من ريم. ن 10 سنوات ، عمر. ن 7 سنوات، ومحمد. ن 11 سنه ، وأحمد 5 سنوات.