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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يبحث تنفيذ مبادرة مجتمعية لضبط توزيع السكر وتوفير السلعة بأسعار تنافسية

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع الدكتور كامل العبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، آليات تنفيذ مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنظيم عملية توريد وتوزيع السكر بالمحافظة، وتقليل حلقات التداول من المصنع إلى المستهلك، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان توافر السلعة واستقرارها في الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وممثلي مصنع القناة للسكر، وعدد من المتعاملين في تجارة السكر ومصانع التعبئة والتغليف، إضافة إلى أصحاب مصانع المواد الغذائية المعتمدة على السكر كمادة خام أساسية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، حيث تمتلك محافظة المنيا ميزات إنتاجية مهمة بوجود اثنين من أكبر مصانع إنتاج السكر على مستوى الجمهورية، وهما مصنع سكر أبوقرقاص ومصنع القناة للسكر، مشيراً إلى أهمية توظيف هذه الميزة لخدمة أبناء المحافظة، عبر تسهيل الحصول على السلعة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تمثل امتداداً للجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة الدعم أو السوق الحرة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت إشراف مديرية التموين، حيث كلف المحافظ بإعداد حصر شامل للكميات التي يستهلكها أصحاب المصانع أسبوعيًا، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع القناة للسكر.

من جانبه، أكد الدكتور كامل العبدالله أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطن المنياوي من خلال ضمان استقرار حركة تداول السكر، وتوفير السلعة بأسعار تنافسية مباشرة من المصنع دون وسطاء، مع تقديم تيسيرات في السداد ومنع أي ممارسات احتكارية،موضحاً أن تنفيذ المبادرة سيتم على مرحلتين: الأولى تستهدف أصحاب مصانع العصائر والمشروبات والحلويات، شريطة توافر رخصة تشغيل وسجل تجاري وضريبي، بينما تشمل المرحلة الثانية تجار التجزئة.

وأشار العبد الله إلى أن مصنع القناة للسكر يضم أكبر قوة عاملة في صناعة السكر، وتستحوذ محافظة المنيا على نحو 60% من العمالة بالمصنع، مما يعكس ارتباط المصنع بأبناء المحافظة باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في العملية الإنتاجية والتنموية، قائلاً: “خير أرض المنيا لابد أن يصل إلى أهل المنيا”.

يُذكر أن محافظ المنيا سبق وأن أجرى زيارات ميدانية إلى مصانع إنتاج السكر بالمحافظة، تابع خلالها انتظام العمل ومعدلات التوريد، مؤكدًا استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتوفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.

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