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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اجتماع باريس.. الناتو يشدد على دعم أوكرانيا وتعزيز أمن الملاحة في هرمز والبحر الأحمر

الناتو
الناتو
أ ش أ

 شدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" على استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز أمن الملاحة في الشرق الأوسط، وذلك عقب مشاركة نائبة الأمين العام للحلف رادميلا شيكرينسكا، في اجتماع وزراء دفاع مجموعة الدول الأوروبية الخمس "E5" في باريس.
وضم الاجتماع ممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركزت مناقشاته على دعم أوكرانيا، والأمن الأوروبي، والتطورات في الشرق الأوسط، بحسب بيان نشر على موقع الحلف اليوم/الثلاثاء/.
وقالت شيكرينسكا إن الدعم المستمر لأوكرانيا يظل ضروريا مع دخول الحرب عامها الخامس، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والمعدات الحيوية تواصل الوصول إلى كييف عبر عدد من القنوات، من بينها مبادرة "PURL" التابعة للناتو.
وأضافت أن الحلفاء بحاجة إلى "بذل المزيد" في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الضغوط على أوكرانيا، مؤكدة أن كل زيادة في القدرة الصناعية الدفاعية للحلف تعني قدرة أكبر على تقديم الدعم.
وأشارت إلى أن الناتو سيواصل أيضا تعميق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوكرانية، ولا سيما في مجالي إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات، معتبرة أن هذا الدعم ضروري لتحقيق "سلام عادل ودائم" وتعزيز الأمن الأوروبي على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قالت شيكرينسكا إن الاجتماع تناول الوضع في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة تظل حيوية لإمدادات الطاقة وأمن الطاقة والتجارة العالمية.
وأضافت أن عددا من الحلفاء الأوروبيين نشروا بالفعل قدرات عسكرية في المنطقة، وأن المشاركين في اجتماع باريس رحبوا بهذه الجهود، مع استمرار بحث السبل الكفيلة بإبقاء الممرات البحرية مفتوحة وحماية البنية التحتية المرتبطة بها.

الناتو الشرق الأوسط الأمين العام

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