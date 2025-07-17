متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود أمراض معدية وفيروسات وبائية بواقعة “أطفال المنيا”

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك الكثير من الأشياء التي تسبب الأعراض التي تعرض لها أطفال المنيا قبل وفاتهم، موضحا أن كل الاجراءات الطبية القياسية التي قامت بها وزارة الصحة في واقعة وفاة أطفال المنيا أثبتت سلبية إصابتهم بأي أمراض معدية أو فيروسية ولا توجد أي أعراض وبائية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قرية دلجا ومحافظة المنيا لا يوجد بها أي أمرض معدية أو فيروسات، مشددا على أن ما حدث في واقعة أطفال المنيا هو محل تحقيق وكل الأمور بشأن الواقعة معروض الان على جهات التحقيق.

الاجراءات الطبية القياسية

وتابع: "ما ذكرانه في بيان اليوم أن كل الاجراءات الطبية القياسية اللي قامت بها وزارة لصحة سواء على مستوى العيانات المأخوذة من المصابين أو المتوفين أو العيانات البيئية من المياه أو متابعة المخالطين وتقصى القريبين من المكان اللي حصلت فيه الحادثة كلها جاءت سلبية لأي نوع من أنواع الأمراض المعدية في القرية والمحافظة خالي من أي مؤشرات ولم تسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأسر أو الاقارب".