محافظ المنيا يتفقد محطة رفع صرف صحي بردنوها لخدمة 30 ألف مواطن

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي، أحد المشروعات الخدمية الحيوية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، لخدمة قرية بردنوها والقرى المجاورة بعدد مستفيدين يُقدر بـ30 ألف نسمة.

وأكد محافظ المنيا استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي، لضمان دخولها الخدمة بشكل كامل في أسرع وقت، تحقيقًا لخطة الدولة في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول نسب ومعدلات التنفيذ، والتي تخطت 95%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المحطة الرئيسية، ومدّ شبكات وخطوط رئيسية بطول 18 كيلومترًا. ووصلت نسبة توصيل الشبكات إلى 96%، وأعمال التسليك إلى 85%، تمهيدًا للانتهاء الكامل من المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الشركة أن المحطة بدأت العمل بشكل جزئي لتقديم الخدمة تدريجيًا، لحين إنهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال توصيل الشبكات والوصلات المنزلية.

رافق المحافظ خلال الجولة هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.