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إنقاذ طفل بعد انفجار بمقلة العين في تدخل جراحي عاجل برمد الزقازيق
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ طفل بعد انفجار بمقلة العين في تدخل جراحي عاجل برمد الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه نجح الفريق الطبي بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، بقيادة الدكتور أسامة رجب محمد أخصائي جراحة العيون، والدكتور شريف الباشا أخصائي التخدير، وتحت إشراف الدكتور محمد حسين مدير المستشفى، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً، بعد تعرضه لإصابة شديدة بالعين، شملت انفجار بمقلة العين، وجرح بقرنية العين، وجرح قطعي بالجفن، وذلك في تدخل جراحي عاجل.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الطفل المصاب تم استقباله بقسم الطوارئ بمستشفى الرمد في حالة حرجة، وتم التعامل الفوري مع الحالة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء كافة الفحوصات العاجلة اللازمة له، حيث تبين وجود انفجار بمقلة العين مع تهتك في الأنسجة الأمامية للعين وجرح قطعي بالجفن، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ العين والحفاظ على ما يمكن من وظائف الإبصار.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية دقيقة شملت ترميم القرنية والجفن والتعامل مع إصابة المقلة باستخدام الأدوات الجراحية الدقيقة والمعايير الطبية المتبعة في مثل هذه الإصابات، وقد تمت العملية بفضل الله بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية بعد الجراحة تحت إشراف أطباء المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بمستشفيات المديرية تمتلك من الكفاءة والتجهيزات ما يؤهلها للتعامل مع مختلف الحالات الدقيقة والطارئة، مشيداً بالأداء المتميز للفريق الطبي بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، وحرصهم على إنقاذ الطفل وتقديم الرعاية اللازمة له في أسرع وقت.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق تواصل تقديم الخدمات الطبية والجراحات المتقدمة بكفاءة، وتستقبل حالات الطوارئ على مدار الساعة، لافتاً أن الدكتور هاني جميعه قدم الشكر والتقدير للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والدكتور محمد حسين مدير المستشفى، وللسادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة بالمستشفى، على جهودهم المبذولة والمخلصة في التعامل مع الحالات الطارئة وخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة طب وجراحة العيون بالزقازيق جراحة العيون

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