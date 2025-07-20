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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا: «كدواني» يتفقد محطة رفع صرف صحي بردنوها ومحطة مياه على باشا ومستشفى الصحة الإنجابية.. ويضع حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بجوله بمركز مطاي، تفقد خلالها محطة رفع صرف صحي بردنوها والتي تخدم 30 ألف مواطن، وقام بوضع حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية للتعليم الأساسي، كما تفقد محطة مياه على باشا حلمى، وتوسعات محطة مطاي، ومستشفى الصحة الإنجابية بمطاي بةوااتي تضم 25 سريرًا و42 حضانة.


محافظ المنيا يتفقد محطة مياه على باشا حلمى وتوسعات محطة مطاي لخدمة 150 ألف نسمة

اختتم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته الميدانية بمركز مطاي بتفقد محطة مياه الشرب “على باشا حلمي” لمتابعة كفاءة التشغيل والصيانة داخل المحطة، والتي تعمل بكامل طاقتها التصميمية البالغة 400 لتر/ثانية، ومقامة على مساحة 2100 متر مربع، وتخدم أهالي مدينة مطاي وعددًا من القرى المجاورة، من بينها أبوعزيز، بردنوها، ابوان، ومنبال.

كما تفقد المحافظ سير العمل بالمرحلة الثانية من توسعة محطة مياه مطاي، ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، حيث يُقام المشروع على مساحة 4 أفدنة، ويستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من 34 ألف متر مكعب يوميًا إلى 68 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.


محافظ المنيا يتفقد مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي


تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل داخل مستشفى الصحة الإنجابية بمركز مطاي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية بالقرى والمراكز.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول طبيعة الخدمات المقدمة داخل المستشفى، والتي تشمل برامج المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة الألف يوم الذهبية إضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات الطبية للمترددين.

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة الفعلية مطلع عام 2026، لتوفر إمدادات مياه آمنة ومستدامة لنحو 150 ألف نسمة داخل مدينة مطاي والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الدولة تضع ملف مياه الشرب على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 


وضع حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية للتعليم الأساسي بالمنيا

قام  اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوضع حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية للتعليم الأساسي بمركز مطاي على مساحة 5220 مترا مربعا، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس بالقرى والمناطق الريفية وتخفيف الكثافات داخل الفصول الدراسية.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية، من خلال إنشاء مجمعات تعليمية حديثة توفر بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم لأبناء القرى. 

بنسبة تنفيذ تتخطى 95%.. محافظ المنيا يتفقد محطة رفع صرف صحي بردنوها لخدمة 30 ألف مواطن

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي، أحد المشروعات الخدمية الحيوية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، لخدمة قرية بردنوها والقرى المجاورة بعدد مستفيدين يُقدر بـ30 ألف نسمة.

وأكد محافظ المنيا استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي، لضمان دخولها الخدمة بشكل كامل في أسرع وقت، تحقيقًا لخطة الدولة في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى
 

المنيا محافظ المنيا جولة مطاي

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