محافظ المنيا: توجيهات فورية لحل الشكاوى وتخفيف الأعباء عن الأهالي

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع نواب مركز مطاي ورؤساء القرى، للاستماع إلى مطالب المواطنين عن قرب، والتعرف على احتياجاتهم اليومية ومشكلاتهم التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

وأكد المحافظ أن “المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة”، موجهاً رؤساء القرى وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني بين المواطنين، والإنصات لمشكلاتهم والعمل على حلها فورًا، مشددًا على أن الدولة تضع جميع إمكانياتها في خدمة المواطن، وخاصة في ملفات تمس حياته اليومية مثل النظافة، وتمهيد الطرق، وتحسين المرافق والخدمات داخل القرى، لتوفير حياة كريمة تليق بكل مواطن.

واستمع المحافظ إلى شكاوي ومطالب الأهالي، والتي تركزت حول مشكلات الصرف الصحي، ورصف الطرق، ومستوى النظافة، ومياه الشرب.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في الريف المصري، مشيرًا إلى أن تغطية الصرف الصحي بالقرى ارتفعت من 12% عام 2014 إلى 60% عام 2025، في إطار مشروعات قومية كبرى تعكس التزام الدولة بتحسين حياة المواطن وتوفير خدمات أساسية تليق به.

حالات انسانية

ولم تغب الجوانب الإنسانية عن اللقاء، حيث وجه المحافظ بسرعة التدخل والاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية، من بينها حالة سيدة بسيطة بحاجة إلى إعادة بناء منزلها، موجهاً رئيس المركز بسرعة إنهاء إجراءات الهدم والبدء الفوري في إعادة البناء، مؤكدًا أن المحافظة ستظل سندًا وعونًا لكل مواطن، وأن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها وتعمل بكل جد من أجل حياة كريمة لكل أسرة مصرية.

وشدد اللواء كدواني على أن الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين هو واجب وطني ورسالة إنسانية قبل أن يكون دورًا إداريًا، مؤكداً أن المحافظة ستواصل العمل في كل القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة وآمنة.