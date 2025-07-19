محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء وحدة مرور مطاي

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته الميدانية اليوم السبت بمركز مطاي، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تفقد سير الأعمال الإنشائية لوحدة المرور الجاري إقامتها على أرض الروبة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في تطوير المرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول نسب ومعدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالأعمال المدنية بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، لمبنى الوحدة المقام على مساحة 800 متر مربع، وحاليا تتواصل أعمال المرحلة الثانية التي تتضمن التشطيبات الداخلية والخارجية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية نحو 70%.

وحدة مرور مطاي

واطلع المحافظ على مكونات المشروع، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل مكاتب إدارية، وسكنًا للعاملين، إلى جانب إقامة مدرسة لتعليم القيادة. موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والاشتراطات الفنية، ومراعاة ضوابط الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن حماية المنشأة واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء كدواني أن إنشاء وحدة مرور مطاي يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الخدمية، خاصة في قطاع المرور والنقل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، والتخفيف من الضغط على وحدة مرور بني مزار، التي كان يُضطر المواطنون للتوجه إليها لعدم وجود وحدة مرور بمطاي، مشيراً الى أن المشروع سيسهم في تحقيق سيولة مرورية، وتوفير الوقت والجهد، من خلال تقديم خدمات مرورية متطورة ومتكاملة داخل نطاق المركز.