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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال 10 سنوات.. تسليم 234 كشك لغير القادرين بقرى ونجوع المنيا

تسليم اكشاك للأسر الأولى بالرعاية
تسليم اكشاك للأسر الأولى بالرعاية
ايمن رياض

قامت جمعية الأورمان بالمنيا تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتسليم 234 كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء الى الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات.

وقال عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن تسليم الأكشاك جاء فى إطار دعم محافظة المنيا المتواصل إلى الأسر الأولى بالرعاية وللشباب والمرأة المعيلة من أجل توفير فرص تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتساعدهم على العيش وكسب الرزق وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشروع الأكشاك يعمل على تحسين حياة مئات الأسر بالمنيا وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، وذلك لأنه يوفر فرصة عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مؤكدًا على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الغير القادرين، وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

مشيرا إلى أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على الأعمال والجهود التى تتم.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

المنيا اكشاك أسر أولى

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