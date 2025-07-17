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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يناقش مع مدير مركز الأورام بالمنيا سبل دعم المرضى

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس
ميرنا رزق

استقبل مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام مركز الأورام بمحافظة المنيا، والوفد الطبي، والإداري المرافق له، وذلك بمقر المطرانية.

وأشاد نيافة الأنبا باسيليوس من خلال زياراته للمركز بروح المحبة الأخوية التي تربط فريق العمل الجماعي، بقيادة الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام المركز مقدمًا الشكر والتقدير له، وللوفد المرافق له، ولكافة الأطباء، والتمريض، والعاملين لجميع القطاعات بالمركز لما يبذلونه من مجهودات كبيرة، لخدمة شعب محافظة المنيا، وأبناء مختلف مناطق الصعيد، مختتمًا كلمته بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

ومن جانبه، عبر الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذا اللقاء، مشيدين بدور وخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والتنسيق، والتعاون المشنرك بين المركز، والخدمة بقيادة نيافة الأنبا باسيليوس، معبرين عن امتنانه لم، لتوجيهاته الدائمة، لخدمة مرضى الأورام دون تفرقة أو تمييز.

تضمن اللقاء أيضًا عرض فيلم وثائقي عن خدمة نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية، كما حضر اللقاء الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، وخدام خدمة نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية.

الأنبا باسيليوس الكاثوليك مركز الأورام مركز الأورام بمحافظة المنيا الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر

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