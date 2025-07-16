مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يمنح سر التثبيت لعدد من أبناء رعية الآباء الساليزيان بالزيتون

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، وذلك برعية أم المعونة للآباء الساليزيان، بالزيتون.

شارك في الصلاة الأب كرمي وليم الساليزياني، راعي الكنيسة، حيث منح سيادة المطران سر التثبيت لعدد ثلاثة وثلاثين فردًا من أبناء الكنيسة.

كما شارك سيادة المطران كلاوديو لوراتي، في استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام، وذلك بمقر المطرانية اللاتينية، بمصر الجديدة.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، حيث قام سيادة المطران بالصلاة مع الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، كما أهداهم هدايا عام يوبيل حجاج الرجاء.