قداس عيد نياحة الأنبا بيشوي بكنيسته بالقبابات

صليّ الأنبا زوسيما قداس تذكار نياحة الأنبا بيشوي بكنيسته بالقبابات.

شارك صلوات القداس الإلهي؛ القس قزمان نسيم كاهن الكنيسة، والقمص مرقس ادوار وكيل المطرانية،والقمص ديسقورس صادق، والقمص يوسف الأنطوني، والقس باسيلي سعد، والقس دميان نسيم، والقس أنطونيوس طلعت، والقس بطرس نسيم، والقس صموئيل رضا، والقس إستفانوس فوزي، والقس تادرس جرجس.

وخلال القداس قام نيافته بتدشين بعض الأواني والأيقونات الجديدة للكنيسة.



وبعد إنتهاء صلاة الصلح، قام نيافته بترقية القس قزمان نسيم كاهن الكنيسة قمصاً.

كان يوماً مُفرحاً ممتلئ بالبركة بتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي، ونياحة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح، ونياحة القديس العظيم الأنبا مرقس الأنطوني.

كما حضر أيضا عدد من مرتليّ كنائس الإيبارشية وشمامسة الكنيسة، والخدام، والشعب.