أسقف أسوان يصلي عشية عيد نياحة القديس الأنبا بيشوي بالكنيسة الأثرية بوادي النطرون

في إطار إحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي الرجل الكامل، قام، مساء أمس، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها بصلاة عشية عيد نياحة القديس الانبا بيشوي بالكنيسة الاثرية بدير الانبا بيشوي العامر بوادي النطرون.

صلاة عشية الأنبا بيشوي

كما شهدت كنيسة القديس الأنبا بيشوي ببورسعيد مساء أمس احتفالاً روحياً بمناسبة تذكار نياحة شفيعها القديس الأنبا بيشوي ، والذي يتزامن أيضاً مع تذكار نياحة القديس الأنبا كاراس السائح.

وحضر الاحتفالية نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقوى الانبا موسى بسرابيوم.

وقام نيافته بصلاة رفع بخور عشية ، وتطييب كسوة جسد القديس الموجودة بالكنيسة ، بالإضافة إلى تطييب رفات الآباء الرسل ورفات الشهيد مارقلته الطبيب.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة ، وذلك وسط حضور كبير من الشمامسة والشعب الذي توافد للمشاركة في هذه المناسبة الروحية ، وتخلل الاحتفالية فقرات متنوعة قدمها فريق الكورال ، حيث القى الترانيم الروحية ، واختتمت بكلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا تادرس.