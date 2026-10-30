المغرب: عفو عن 907 أشخاص بمناسبة الذكرى الأولى لــ عيد الوحدة

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن 907 أشخاص بمناسبة الذكرى الأولي لـ"عيد الوحدة".
وذكرت وزارة العدل المغربية أنه بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة، أصدر الملك محمد السادس ، أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون، والموجودون في حالة سراح، والمحكوم عليهم من مختلف محاكم البلاد وعددهم 907 أشخاص.
وأضاف البيان أن المستفيدين من العفو الموجودون في حالة اعتقال عددهم 613 نزيلا، حيث تم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ17 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 595 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لنزيل واحد.
وأوضح البيان أن المستفيدين من العفو االموجودون في حالة سراح عددهم 294 شخصا، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ72 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ9 أشخاص، والعفو من الغرامة لـ202 شخص، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ11 شخصا.