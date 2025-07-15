رسامة شمامسة جدد لكنيسة "مار مرقس والأنبا باخوميوس" بدمنهور

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول والأنبا باخوميوس أب الشركة بمنطقة أفلاقة بدمنهور.

رسامة شمامسة

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥١ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٣٥ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، إلى جانب ٤ شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.

وفي سياق رعوي أخر، صلى نيافته صلاة العشية أيضًا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، وذلك خلال الاحتفال بنهضة القديس الأنبا كاراس السائح.