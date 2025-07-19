محافظ المنيا يتفقد مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل داخل مستشفى الصحة الإنجابية بمركز مطاي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية بالقرى والمراكز.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول طبيعة الخدمات المقدمة داخل المستشفى، والتي تشمل برامج المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة الألف يوم الذهبية إضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات الطبية للمترددين.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المستشفى يضم عدداً من العيادات التخصصية، منها العيادات الخارجية، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة النساء والتوليد، وعيادة الأطفال، فضلاً عن عيادة التغذية العلاجية التي تعمل يوم الثلاثاء أسبوعيًا، وعيادة مناظير النساء يوم الأحد من كل أسبوع، كما يضم المستشفى معملًا متكاملًا، وبنك دم، إلى جانب أقسام النساء والتوليد بطاقة 25 سريرًا، وقسم الأطفال، وقسم الحضّانات الذي يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 42 حضانة.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الصحية، وضمان توافر الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين، مشددًا على متابعة الأداء الميداني داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير ورفع كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطنين.