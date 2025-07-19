محافظ المنيا يتفقد محطة مياه "على باشا حلمي" وتوسعات محطة مطاي

اختتم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته الميدانية بمركز مطاي بتفقد محطة مياه الشرب “على باشا حلمي” لمتابعة كفاءة التشغيل والصيانة داخل المحطة، والتي تعمل بكامل طاقتها التصميمية البالغة 400 لتر/ثانية، ومقامة على مساحة 2100 متر مربع، وتخدم أهالي مدينة مطاي وعددًا من القرى المجاورة، من بينها أبوعزيز، بردنوها، ابوان، ومنبال.

كما تفقد المحافظ سير العمل بالمرحلة الثانية من توسعة محطة مياه مطاي، ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، حيث يُقام المشروع على مساحة 4 أفدنة، ويستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من 34 ألف متر مكعب يوميًا إلى 68 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

مياه آمنة مستدامة

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة الفعلية مطلع عام 2026، لتوفر إمدادات مياه آمنة ومستدامة لنحو 150 ألف نسمة داخل مدينة مطاي والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الدولة تضع ملف مياه الشرب على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التوسع بالمشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في المناطق الريفية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري.