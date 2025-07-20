إزالة مزرعة مخالفة مقامة على مساحة 2000 متر بالحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة التصدي الفوري لمخالفات البناء علي الأراضي الزراعية بدون ترخيص للحفاظ على الرقعة الزراعية واستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي، حملة أسفرت عن إزالة ٢ حالة بناء بدون ترخيص علي الأرض الزراعية شملت إزالة مزرعة بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ٢٠٠٠م² وإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ٥٠م² بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.