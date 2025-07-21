قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يكتسح الملعب التونسي برباعية في وديته بمعسكر تونس
أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة
تظهر خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتفاصيل أوائل الشُعب الثلاثة
فيفا يفاجئ الأهلي بخطاب رسمي قبل الموسم الجديد.. ماذا حدث؟
موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس
وزير الشباب: دخول المستثمرين لشركات الأندية يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية
سلامتك يا معلم.. الأهلي يدعم حسن شحاته في أزمته الصحية
لجنة انتخابات الأطباء تعلن الأسماء النهائية بعد البت في الطعون
بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات
هل الصلاة بملابس عليها رسومات باطلة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
منتخب مصر للسلة يهزم إيران في افتتاح بطولة بيروت الدولية الودية
أشرف صبحي: مصر ساندت كل مسئول ويجب أن نعمل للحفاظ على دولتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس
موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس
عبد العزيز جمال

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ، يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم ، وتشهد الساعات الحالية ترقبًا واسعًا بين طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم في مختلف محافظات الجمهورية، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025، وذلك بعد انتهاء مرحلة التصحيح وبدء أعمال الرصد والمراجعة التي تستمر لنحو 10 أيام، وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

بحسب تصريحات رسمية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، فإن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 سيتم إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع المواد، وبدأت مباشرة مرحلة الرصد والمراجعة في مراكز التصحيح المختلفة المنتشرة في 16 محافظة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 في الفترة من 28 إلى 31 يوليو، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة درجات الطلاب بشكل دقيق، وضمان التزام المصححين بجميع التعليمات الصادرة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقد شدد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال جولاته التفقدية في مراكز التصحيح بسوهاج وقنا والأقصر، على أهمية الدقة والانضباط في تصحيح أوراق الإجابات، مع عدم إغفال أي جزئية أو إسقاط درجات دون وجه حق.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023
 

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

بمجرد اعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باتباع خطوات سهلة وبسيطة.

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، يجب:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

تظهر النتيجة كاملة، متضمنة المجموع والدرجات في كل مادة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم

في حالات أخرى، يمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم من خلال المواقع الإخبارية التي تنشر قاعدة البيانات الخاصة بنتائج الطلاب، أو من خلال الإدارات التعليمية والمعاهد التي تقوم بطباعة كشوف النتائج بعد إعلانها رسميًا.

ورغم أن الطريقة الأسهل هي إدخال رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي، إلا أن بعض المواقع قد تتيح البحث بالاسم للطلاب الذين فقدوا رقم جلوسهم.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تُعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي المنصة الرسمية الوحيدة التي تُنشر من خلالها نتيجة الثانوية الأزهرية بشكل مباشر، وهي المنصة التي تشهد أكبر عدد من الزيارات وقت إعلان النتيجة.

وتوفر البوابة خدمات عديدة، من بينها:

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الثانوية.

جداول الامتحانات.

خدمات التنسيق والقبول بالكليات والمعاهد الأزهرية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية:
https://service.azhar.eg

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، يمكن للطالب الدخول على رابط النتيجة المباشر، وإدخال رقم جلوسه في الخانة المخصصة، ومن ثم تظهر له النتيجة لحظيًا دون الحاجة للانتظار أو التوجه للمعاهد.

البوابة تعمل على مدار الساعة، ويتم تفعيل رابط النتيجة فور اعتمادها رسميًا من شيخ الأزهر، مع التأكيد على دقة البيانات وشفافية النتيجة النهائية.

أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة في جميع محافظات مصر. وشمل العدد:

73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

وتضم مراكز التصحيح 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا رئيسيًا، تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

إجراءات صارمة لضمان الشفافية والعدالة

حددت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أخطاءً لا يُسمح بوقوعها خلال عملية التصحيح، مثل:

ترك جزئيات من الأسئلة دون تصحيح.

إعطاء درجات أقل من المستحق رغم تطابق الإجابة مع النموذج.

عدم احتساب درجات من المسودات حال وجود الإجابة بها.

نقل درجات خطأ إلى غلاف كراسة الإجابة (البوكليت).

وتُعد هذه الأخطاء جسيمة وقد تعرض المراجع والمصحح للمساءلة القانونية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025

يتكون المجموع الكلي للترم الأول من 650 درجة، موزعة على المواد كالتالي:

القرآن الكريم: 40 درجة (30 تحريري + 10 شفوي)

الحديث: 50 درجة (40 تحريري + 10 شفوي)

الفقه، التفسير، التوحيد، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، اللغة الأجنبية: كل مادة 40 درجة

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة

الفيزياء، الكيمياء، الأحياء: كل مادة 60 درجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

الدخول على رابط بوابة الأزهر: https://service.azhar.eg

الضغط على "خدمات الأزهر الشريف".

اختيار "نتيجة الثانوية الأزهرية".

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور النتيجة على الفور.

 

نتيجة الثانوية الأزهرية موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

ترشيحاتنا

الجنين

فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

الملاريا

بعد وفاة المئات في زيمبابوي .. ماهي عوامل خطر الإصابة بالملاريا

بالصور

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد