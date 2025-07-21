موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ، يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم ، وتشهد الساعات الحالية ترقبًا واسعًا بين طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم في مختلف محافظات الجمهورية، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025، وذلك بعد انتهاء مرحلة التصحيح وبدء أعمال الرصد والمراجعة التي تستمر لنحو 10 أيام، وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

بحسب تصريحات رسمية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، فإن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 سيتم إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع المواد، وبدأت مباشرة مرحلة الرصد والمراجعة في مراكز التصحيح المختلفة المنتشرة في 16 محافظة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 في الفترة من 28 إلى 31 يوليو، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة درجات الطلاب بشكل دقيق، وضمان التزام المصححين بجميع التعليمات الصادرة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقد شدد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال جولاته التفقدية في مراكز التصحيح بسوهاج وقنا والأقصر، على أهمية الدقة والانضباط في تصحيح أوراق الإجابات، مع عدم إغفال أي جزئية أو إسقاط درجات دون وجه حق.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

بمجرد اعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باتباع خطوات سهلة وبسيطة.

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، يجب:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

تظهر النتيجة كاملة، متضمنة المجموع والدرجات في كل مادة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم

في حالات أخرى، يمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم من خلال المواقع الإخبارية التي تنشر قاعدة البيانات الخاصة بنتائج الطلاب، أو من خلال الإدارات التعليمية والمعاهد التي تقوم بطباعة كشوف النتائج بعد إعلانها رسميًا.

ورغم أن الطريقة الأسهل هي إدخال رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي، إلا أن بعض المواقع قد تتيح البحث بالاسم للطلاب الذين فقدوا رقم جلوسهم.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تُعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي المنصة الرسمية الوحيدة التي تُنشر من خلالها نتيجة الثانوية الأزهرية بشكل مباشر، وهي المنصة التي تشهد أكبر عدد من الزيارات وقت إعلان النتيجة.

وتوفر البوابة خدمات عديدة، من بينها:

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الثانوية.

جداول الامتحانات.

خدمات التنسيق والقبول بالكليات والمعاهد الأزهرية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية:

https://service.azhar.eg

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، يمكن للطالب الدخول على رابط النتيجة المباشر، وإدخال رقم جلوسه في الخانة المخصصة، ومن ثم تظهر له النتيجة لحظيًا دون الحاجة للانتظار أو التوجه للمعاهد.

البوابة تعمل على مدار الساعة، ويتم تفعيل رابط النتيجة فور اعتمادها رسميًا من شيخ الأزهر، مع التأكيد على دقة البيانات وشفافية النتيجة النهائية.

أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة في جميع محافظات مصر. وشمل العدد:

73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

وتضم مراكز التصحيح 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا رئيسيًا، تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

إجراءات صارمة لضمان الشفافية والعدالة

حددت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أخطاءً لا يُسمح بوقوعها خلال عملية التصحيح، مثل:

ترك جزئيات من الأسئلة دون تصحيح.

إعطاء درجات أقل من المستحق رغم تطابق الإجابة مع النموذج.

عدم احتساب درجات من المسودات حال وجود الإجابة بها.

نقل درجات خطأ إلى غلاف كراسة الإجابة (البوكليت).

وتُعد هذه الأخطاء جسيمة وقد تعرض المراجع والمصحح للمساءلة القانونية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025

يتكون المجموع الكلي للترم الأول من 650 درجة، موزعة على المواد كالتالي:

القرآن الكريم: 40 درجة (30 تحريري + 10 شفوي)

الحديث: 50 درجة (40 تحريري + 10 شفوي)

الفقه، التفسير، التوحيد، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، اللغة الأجنبية: كل مادة 40 درجة

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة

الفيزياء، الكيمياء، الأحياء: كل مادة 60 درجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

الدخول على رابط بوابة الأزهر: https://service.azhar.eg

الضغط على "خدمات الأزهر الشريف".

اختيار "نتيجة الثانوية الأزهرية".

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور النتيجة على الفور.