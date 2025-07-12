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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالدقة والشفافية.. بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدا

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
عبد الرحمن محمد

تنطلق غدا الأحد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025 داخل مراكز التصحيح التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية وسط تأكيدات من القيادات الأزهرية على أهمية هذه المرحلة المصيرية في حياة الطلاب

وأكد مصدر  بقطاع المعاهد الأزهرية أن كافة مراكز التصحيح جاهزة لبدء العمل وفق الضوابط المحددة لضمان أعلى مستويات النزاهة والعدالة.

وفي هذا السياق عقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومراكز التصحيح للتأكيد على الضوابط والتعليمات مشددين على أن التصحيح مسؤولية كبيرة تتعلق بمستقبل الطلاب وتتطلب التزاما تاما بالدقة والعدالة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن كل ورقة إجابة تمثل ثمرة جهد طالب طوال عام دراسي مشيدا بثقة المؤسسة في العاملين بمراكز التصحيح وقدرتهم على الالتزام بالسرية الكاملة وعدم تسريب أي معلومات عن سير العمل

ومن جانبه أكد رئيس القطاع أن مرحلة التصحيح لا تقل أهمية عن الامتحانات نفسها فهي الركيزة الأساسية لتحقيق مبدأ العدالة التعليمية داعيا جميع المشاركين في التصحيح إلى الإخلاص والتفاني وواصفا هذا العمل بأنه أمانة دينية ووطنية

كما وجه رئيس القطاع عددا من التوصيات للمصححين أبرزها

_ الالتزام الكامل بنموذج الإجابة في الأسئلة الموضوعية كالاختيار من متعدد والصواب والخطأ
_ الاسترشاد بالنموذج في الأسئلة المقالية مع احترام تنوع أساليب الطلاب والتأكيد على منح الدرجة المستحقة لكل إجابة تعبر عن الفهم الصحيح
_ضرورة الحفاظ على سرية العمل والانضباط داخل مراكز التصحيح
_ تعزيز التعاون بين جميع أعضاء فرق التصحيح والمراجعة
_ الالتزام التام بتعليمات التقدير والمراجعة دون اجتهادات شخصية.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية وكيل الأزهر

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