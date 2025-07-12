رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوفد أعضاء من الكنترول لمتابعة أعمال مراكز التصحيح

وجّه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بإيفاد أعضاء من الكنترول الرئيسي بالقاهرة إلى جميع مراكز التصحيح بالمحافظات، لمتابعة سير العمل ميدانيًّا، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة، وتحقيق أقصى درجات العدالة للطلاب، حرصًا على ضمان أعلى درجات الدقة والانضباط في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد فضيلته أن هذه المتابعة المكثفة تأتي في إطار سياسة القطاع للتدقيق والشفافية، مشددًا على أن أعمال التصحيح تمثل أمانة كبرى تتعلق بمستقبل الطلاب، وأن قطاع المعاهد حريص على أداء هذه المهمة بعناية بالغة، دون تهاون أو تقصير.

ومن جهته، أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد لشؤون الامتحانات، أن أعمال التصحيح تنطلق غدًا الأحد، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

ولفت إلى أنه تم تهيئة الأجواء المناسبة للمعلمين؛ للقيام بأعمال التصحيح على أكمل وجه.