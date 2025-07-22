موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. مصدر رسمي يؤكد اعتمادها الأسبوع المقبل

أصبح موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 هو الشغل الشاغل لطلاب وأولياء أمور الشهادة الثانوية الأزهرية ويحرصون كل ساعة على البحث عن موعد ظهور النتيجة التي ينتظرونها بشغف كبير.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

بدوره، كشف مصدر مسئول بالأزهر الشريف، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، منوها أن أعمال الرصد والمراجعة لدرجات امتحانات الثانوية الأزهرية تتم على قدم وساق حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات.

وقال المصدر لصدى البلد، إن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 سيكون خلال الأسبوع المقبل مؤكدا أن الأزهر لا يتسرع في إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ولكنه يحرص دائما على مستقبل أبنائه الطلاب وحتى لا ينقص طالب درجة واحدة كان هو أحق بها.

وأكد المصدر، أن هناك تعليمات مشددة على العاملين بكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية على التدقيق في التصحيح ورصد الدرجات بشكل حاسم وأن يراعوا إجابات الطلاب والمسئولية الملقاة على عاتقهم.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

وانتهت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بشكل كامل، ويجرى حاليا الانتهاء من المرحلة النهائية قبل اعتماد النتيجة وهي مرحلة الرصد والمراجعة للدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه بدون نقصان.

وشارك في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

وراعت مراكز التصحيح إجابات الطلاب وحرصت على إعطاء كل طالب وطالبة حقه الكامل دون نقصان في الدرجات بشكل دقيق جدا.

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد أوصى المشاركون في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بعدد من التوجيهات الدقيقة، من أبرزها:

- الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة، وعدم ترك مجال للاجتهادات الشخصية.

- مراعاة ظروف الطلاب دون إخلال بالضوابط، وإعطاء كل ذي حق حقّه.

- الحفاظ على السرية التامة، والانضباط الكامل داخل اللجان.

- تغليب روح التعاون بين جميع العاملين بمراكز التصحيح.

- الالتزام التام بتعليمات التقدير والمراجعة دون تجاوز.