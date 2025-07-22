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رئيس التحرير
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رابط مباشر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. ادخل الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

اقترب الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 والتي من المقرر أن تعلنها بوابة الأزهر الإلكترونية أمام الطلاب وأولياء الأمور في الأيام المقبلة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 في الأيام المقبلة على أن تنشرها فورا بوابة الأزهر الإلكترونية بعد الاعتماد للاستعلام عنها من الطلاب وأولياء الأمور.

للدخول على رابطة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 اضغط هنا

وقبل اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 يقوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاتصال تليفونيا على أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 لتقديم التهنئة لهم كما هو معتاد عنه كل عام.

وينتظر أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 كل عام مكالمة شيخ الأزهر لتهنئتهم على النجاح والتفوق لأن مكالمة شيخ الأزهر لهم تشعرهم بالتقدير على النجاح وتحثهم على الأمل والاجتهاد في المستقبل.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

وانتهت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بشكل كامل، ويجرى حاليا الانتهاء من المرحلة النهائية قبل اعتماد النتيجة وهي مرحلة الرصد والمراجعة للدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه بدون نقصان.

وشارك في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

وراعت مراكز التصحيح إجابات الطلاب وحرصت على إعطاء كل طالب وطالبة حقه الكامل دون نقصان في الدرجات بشكل دقيق جدا.

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد أوصى المشاركون في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بعدد من التوجيهات الدقيقة، من أبرزها:

- الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة، وعدم ترك مجال للاجتهادات الشخصية.

- مراعاة ظروف الطلاب دون إخلال بالضوابط، وإعطاء كل ذي حق حقّه.

- الحفاظ على السرية التامة، والانضباط الكامل داخل اللجان.

- تغليب روح التعاون بين جميع العاملين بمراكز التصحيح.

- الالتزام التام بتعليمات التقدير والمراجعة دون تجاوز.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في العاشر من يوليو الجاري، على أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة.

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