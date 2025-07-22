قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
محمد صبري عبد الرحيم

يمتلئ محرك جوجل بالبحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، إذ يترقب الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية التي تقرر مصيرهم الدراسي الفترة المقبلة، إذ يزيد البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، وسيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، ويوج بها سكشن مخصص لنتيجة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ومن المنتظر أن يهنئ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية على نجاحهم وتفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية.

بشائر شيخ الأزهر في نتيجة الثانوية الأزهرية

وبتوجيهات شيخ الأزهر الشريف، أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، العديد من الزيارات التفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛حيث إن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل طلابنا، والأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، أن تعليمات الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة؛ حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60147 طالبًا و40567 طالبة، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

يعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال أيام قليلة، وعن الكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية، عليك اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث لا تجد مشقة عند الدخول على رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2025 ، وينتظر هذه النتيجة الآلاف من طلاب الأزهر الشريف وأولياء الأمور، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا

بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2025


 

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 القسم العلمي

جاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.
الفقه: 40 درجة.
التفسير: 40 درجة.
التوحيد: 40 درجة.
الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).
النحو: 40 درجة.
الصرف: 40 درجة.
البلاغة: 40 درجة.
الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.
اللغة الأجنبية: 40 درجة.
الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).
الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).
الفيزياء: 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
الأحياء: 60 درجة.


توزيع درجات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

جاء توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.
الفقه: 40 درجة.
التفسير: 40 درجة.
التوحيد: 40 درجة.
الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.
النحو: 40 درجة.
الصرف: 40 درجة.
البلاغة: 40 درجة.
الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.
الإنشاء: 40 درجة.
اللغة الأجنبية: 40 درجة.
اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.
التاريخ: 60 درجة.
الجغرافيا: 40 درجة.
المنطق: 40 درجة.

معايير في تصحيح امتحان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمسائلة القانونية، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو ان تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج ، ويعتبرها المقدر خطأ ، ولم يعطها درجات ظلما، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

ومن الأمور التي تعرض للمسائلة القانونية هو أن تكون إجابة بعض الجزئيات موجودة في المسودات، ولم يبحث عنها المقدر، ولم يكتشفها المراجع العددي أو الفني، ويحذف درجات السؤال الإجباري خطأ.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم


يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2025 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يظهر الاسم فور إعلان النتيجة ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد فور ظهورها بها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025


يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 خلال ساعات حيث  إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر عقب اعتماد النتيجة للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية الازهرية ونسب النجاح وخطوات التظلمات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

سيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي سكشن مخصص للنتائج على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

 

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

كما ذكرنا سيتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال أيام، من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، وبكل سهولة حيث يحصل الطالب على مجموعه والنسبة المئوية.

 

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

فور رفع النتيجة في الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- قم باختيار العام الدراسي 2024-2025.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون دقائق معدودة.

نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 نتيجه الثانويه الازهريه رابط نتيجة الثانوية الأزهرية رابط نتيجه الثانويه الازهريه نتائج الشهادات الأزهرية الأزهر الشريف الأزهر رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 الشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس نتيجه الثانويه الأزهريه برقم الجلوس ظهور نتيجة الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 بوابة الأزهر الشريف بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية بوابه الازهر الالكترونيه بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الثانوية نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي نتيجه الثانويه الازهريه بالرقم القومي نتيجه الثانويه الازهريه بالرقم القومى نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه بالاسم نتيجه الثانويه الازهريه بالاسم بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2025 نتيجه الثانويه الازهريه برقم الجلوس نتيجه الشهاده الثانويه الأزهرية نتيجه الشهادة الثانوية الأزهرية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية نتيجه الثانويه الازهريه تنسيق الأزهر تنسيق الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 نتيجه الثانويه الازهريه 2025 نتيجه الثانويه الازهرية 2025 الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الثانوية ظهور نتيجة الثانوية العامه ظهور نتيجة الثانوية العامه 2025 بوابة الأزهر الأزهر بوابه الأزهر الإلكترونية بوابه الأزهر الالكترونيه نتيجة الشهادة الثانوية الأزهريه بالاسم نتيجة الصف الثالث الأزهري برقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رابط نتيجة الثانويه الازهريه 2025 نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم نتيجه الثانويه الأزهريه بالاسم نتيجه الثانوية الازهرية 2025 نتيجه الثانويه الأزهريه بالإسم نتيجة الثانوية الازهرية 2025 نتيجة الثانوية الازهرية 2025 بالاسم فقط نتيجة الثانوية الازهرية 2025 بوابة الأزهر الأزهر بوابه الازهر الشريف بوابه الازهر نتيجه الثانويه الازهريه موعد ظهور نتيجة الثانويه الأزهرية موعد ظهور نتيجة الثانويه الأزهرية 2025 ظهور نتيجة الثانويه الأزهرية 2025 الثانويه الازهريه رابط نتيجة رابط نتيجة الثانوية رابط نتيجه الثانويه الازهرية بالرقم القومي نتيجه الثانويه الازهرية بالرقم القو نتيجه الشهاده الثانويه الأزهريه الشهاده الثانويه الازهريه توزيع درجات الثانوية الأزهرية درجات الثانوية الأزهرية ما هو مجموع درجات الثانوية الأزهرية مجموع درجات الثانوية الأزهرية ازاي اجيب نتيجه الصف الثالث الثانوي ازهر نتيجه الصف الثالث الثانوي ازهر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم رقم الجلوس إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية نسب النجاح بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الأزهر نتيجه الازهر نتائج الثانوية الازهرية نتائج الثانوية الأزهرية نتائج الثانوية الأزهرية 2025 الأزهر الشريف الازهر الشريف مبروك للناجحين بوابه الازهر الشريف للنتائج بوابة الأزهر الشريف للنتائج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشهد فعاليات مؤتمر التميز في جراحة المخ والأعصاب

لقاء وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تدرس الاستعانة بنظام جديد للتحذير المبكر من أضرار التغيرات المناخية

مرتبات

القبض بكرة.. احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة حسب درجتك

بالصور

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد