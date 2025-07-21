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نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. اعرف نتيجتك من بوابة الأزهر الإلكترونية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. اعرف نتيجتك من بوابة الأزهر الإلكترونية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

تستعد بوابة الأزهر الإلكترونية لنشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وتعتاد بوابة الأزهر الإلكترونية على إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 كل عام بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.

كما تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وذلك بعد اتصال الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بحصولهم على الدرجات العليا وتفوقهم في نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.

وينتظر أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 كل عام بفارغ الصبر مكالمة شيخ الأزهر لتنهئتهم أولا قبل ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وانتهت أعمال تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وبدأت رسميا أعمال الرصد والمراجعة للدرجات لأوراق إجابات الطلاب والطالبات في الثانوية الأزهرية.

وشارك في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

وراعت مراكز التصحيح إجابات الطلاب وحرصت على إعطاء كل طالب وطالبة حقه الكامل دون نقصان في الدرجات بشكل دقيق جدا.

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد أوصى المشاركون في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بعدد من التوجيهات الدقيقة، من أبرزها:

- الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة، وعدم ترك مجال للاجتهادات الشخصية.

- مراعاة ظروف الطلاب دون إخلال بالضوابط، وإعطاء كل ذي حق حقّه.

- الحفاظ على السرية التامة، والانضباط الكامل داخل اللجان.

- تغليب روح التعاون بين جميع العاملين بمراكز التصحيح.

- الالتزام التام بتعليمات التقدير والمراجعة دون تجاوز.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في العاشر من يوليو الجاري، على أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة.

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