صحة غزة .. 57 شهيدًا خلال 24 ساعة في القطاع

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 57 شهيدًا، منهم 3 تم انتشالهم، و512 مصابًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.



ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 59,733 شهيدًا و144,477 إصابة منذ السابع منذ أكتوبر للعام 2023.

أضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة.



لفتت الصحة إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 29 شهيدًا وأكثر من 165 إصابة.



أضافت أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1,121 شهيدًا وأكثر من 7,485 إصابة.