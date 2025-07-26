قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير «الإغاثة الطبية» في غزة: المستلزمات الصحية لم تصل والقطاع يواجه كارثة إنسانية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس
محدش ينشر حاجة بجسمي أو شعري.. سما المصري تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025
سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت 26-7-2025
صحة غزة .. 57 شهيدًا خلال 24 ساعة في القطاع
صفقات نارية وملفات مفتوحة.. ماذا يخطط الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد؟
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال
أونروا: لا يوجد أحد آمن في غزة والناس يعانون
سيدة تزعم تقديم خدمة تظلمات الثانوية العامة بـ50 جنيه بدون موقع الوزارة|والتعليم: احذروا النصب
هل ينتهي شهر العسل مع بيراميدز؟.. حالة غضب واستياء تهز جدران الزمالك
أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أونروا: لا يوجد أحد آمن في غزة والناس يعانون

غزة
غزة
قسم الخارجي

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن سكان غزة خضعوا لأكثر من 650 يوما من القتل بلا هوادة وبلا نهاية، وعرفوا الدمار واليأس.

وأوضحت وكالة أونروا أن الفلسطينيين في قطاع غزة يجبرون على النزوح مجددا بأوامر الاحتلال الإسرائيلي، ولا مكان لديهم يذهبون إليه، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت أونروا عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إلى أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة، فالناس يعانون، ولا أحد آمن في غزة، ولا عمال إغاثة أو صحة ولا موظف في الأمم المتحدة".

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن 6 شاحنات تحمل مستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع اليوم في طريقها إلى المستشفيات، عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأوضحت أن الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية، ولكن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

الأونروا غزة اللاجئين الفلسطينيين وكالة أونروا قطاع غزة اليونيسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

الغندور

خالد الغندور يكشف اقتراب بيراميدز من خطف صفقة الأهلي الهجومية

الزمالك

ملفات شائكة على طاولة الزمالك قبل انطلاق الموسم.. اعرف التفاصيل

منتخب مصر لسيدات السلة

قبل الظهور الـ 15.. تاريخ مشاركات منتخب مصر لسيدات السلة في بطولة الأفروباسكت

بالصور

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير

7 عادات صباحية تسرع فقدان الوزن.. التعرض للشمس الأبرز

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

كاديلاك ماري كاي الوردية الأيقونية تتحول إلى سيارة كهربائية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد