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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنيران جيش الاحتلال.. استشهاد 25 فلسطينيًا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهد ما لا يقل عن 25 شخصًا في غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار خلال الليل، وفقًا لمسؤولي الصحة وخدمة الإسعاف اليوم السبت، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة مجاعة  روعة.

وقال موظفو مستشفى الشفاء حيث تم نقل الجثث إن  الضحايا قُتلوا بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات بالقرب من معبر زيكيم مع إسرائيل.

لم يرد الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق على عمليات إطلاق النار، وفق ما ذكرت وكالات الصحافة الدولية.

وقال موظفو المستشفى وخدمة الإسعاف إن من بين القتلى في الغارات أربعة أشخاص في مبنى سكني في مدينة غزة، من بين آخرين.

تأتي الغارات  في الوقت الذي وصلت فيه محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود بعد أن استدعت الولايات المتحدة وإسرائيل فرق التفاوض الخاصة بهما يوم الخميس، مما ألقى بمستقبل المحادثات في مزيد من عدم اليقين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة إن حكومته تدرس خيارات بديلة لمحادثات وقف إطلاق النار مع حماس.

جاءت تصريحات نتنياهو في الوقت الذي قال فيه مسؤول في حماس إنه من المتوقع استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، ووصف استدعاء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي بأنه تكتيك ضغط.

وقالت مصر وقطر، اللتان تتوسطان في المحادثات إلى جانب الولايات المتحدة، إن التوقف مؤقت فقط وأن المحادثات ستستأنف.

وتقول الأمم المتحدة والخبراء إن الفلسطينيين في غزة يعيشون خطر المجاعة مع ورود تقارير عن تزايد أعداد الأشخاص الذين يموتون لأسباب تتعلق بسوء التغذية.

تأتي عملية إطلاق النار على معبر زيكيم بعد أيام من مقتل 79 فلسطينيًا على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الداخلة عبر المعبر نفسه.

25 شخصًا جوية إسرائيلية غارات جوية إطلاق نار خدمة الإسعاف الفلسطينيون غزة مجاعة مروعة مستشفى الشفاء

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