الإعلام الحكومي: مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100,000 طفل

حذر مكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100,000 طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.

وكشف مكتب الإعلام الحكومي، أن المستشفيات سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية المهدد للحياة، ولهذا فالطلب بفتح معابر القطاع فورا ودون أي شروط وكسر الحصار الإجرامي بالكامل.



أردف الإعلام الحكومي: "نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة في القطاع".

فيما قال مدير الفريق الطبي بجمعية الإغاثة الطبية بغزة أن : "50 ألف رضيع على الأقل لا يتوفر لهم الحليب الخاص بالأطفال وأكثر من 1000 شهيد من طالبي المساعدات ، ونحو 6 آلاف مصاب وهذا فيما نضطر لتركيب محاليل وريدية للأطباء كي يواصلوا عملهم علاوة على إنه لا وقود لسيارات الإسعاف كي تقوم بعملها الإغاثي بينما الناس يتساقطون في شوارع القطاع بسبب الجوع حيث إن أكثر من 1600 شهيد من أفراد الكوادر الطبية حتى الآن وبهذا يكون الخيار الوحيد أمام سكان القطاع هو الموت والجوع".