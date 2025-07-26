الاحتلال يقتـل الرضيعة زينب أبو حليب.. وصحة غزة تتوقع 6 شاحنات دواء

نشرت وسائل إعلام فلسطينية حجم جريمة الاحتلال بقتل الأطفال والرضع تجويعا أو قتلهم بالغارات، ما جعل الرضيعة "زينب أبو حليب" لتكون شهيدة بسبب المجاعة في غزة.

فيما شن طيران الاحتلال غارتين تجاه المناطق الجنوبية الشرقية لجباليا البلد شمال قطاع غزة.



ذكرت وزارة الصحة في غزة: من المقرر اليوم السبت وعبر منظمة UNICEF إدخال 6 شاحنات تحمل مستلزمات طبية الى مستشفيات قطاع غزة،ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

أضافت أن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

وأردفت :" نهيب بالأهالي الكرام وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى".



قال عضو المكتب السياسيي لحركة حماس، عزت الرشق أنهم يستغربون التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب، وقبلها تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، التي تتعارض مع تقييم الوسطاء لموقف الحركة.



وذكر كما إنها لا تنسجم مع مجريات المسار التفاوضي، الذي كان يشهد تقدّماً فعلياً، وكانت الأطراف الوسيطة، وخصوصاً مصر وقطر تعبّر عن ارتياحها وتقديرها لموقفنا الجاد والبنّاء.

ذكر أن التصريحات الأمريكية تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو، التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات.

أردف بأن حماس تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان، ويضع حدًا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة.