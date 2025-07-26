الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين استهدفا موسكو

أفاد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم السبت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين متجهتين إلى موسكو.

وكتب عمدة موسكو عبر حسابه بمنصة تليجرام: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين مسيرتين متجهتين إلى موسكو. ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في موقع الحطام".

ردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، تشن القوات الروسية ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة، جوية وبحرية وبرية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، حصريًا على المنشآت العسكرية ومنشآت المجمعات الصناعية العسكرية التابعة للعدو.

وأشار سوبيانين إلى تصريحات السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، التي أوضح فيها أن الجيش يستخدم أنظمة دفاع جوي متطورة للحد من خطر هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة.