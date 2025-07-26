زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر

وقع زلزال في إندونيسيا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، على بعد 67 كيلومترًا شمال شرق سورونج جنوب غرب بابوا.

ووفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، فقد ضرب الزلزال اليوم، السبت 26 يوليو 2025، الساعة 2:31 مساءً بالتوقيت المحلي، على عمق ضحل متوسط يبلغ 35 كيلومترًا.

وأصدر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) تقريرًا ثانيًا لاحقًا، أدرجه أيضًا على أنه زلزال بقوة 5.9 درجة.

وبناءً على البيانات الزلزالية الأولية، من المرجح أن يكون العديد من الأشخاص في منطقة مركز الزلزال قد شعروا بالزلزال.

يذكر أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من دولة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، صباح أمس، الجمعة، بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 314 كيلومتراً، وعلى بعد حوالي 440 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة بيا، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.