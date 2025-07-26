التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التحسين لطلاب الثانوية العامة 2025 المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التحسين غير متاح في نظام الثانوية العامة الحالي المعروف بأنه نظام الفرصة الواحدة ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة التحسين في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه من العام القادم ، حيث سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية أكثر من فرصة امتحانية .

تظلمات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، فقد تقرر فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 أمامهم ابتداءا من غد الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يعمل بداية من الأحد ويمكن الدخول عليه بالضغط على

‏ https://tazalom.emis.gov.eg

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2025

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.