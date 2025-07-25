حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

تترقب الأوساط الأمنية والإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان الرسمي عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها واعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

موعد الإعلان والتنفيذ

من المتوقع أن يتم الإفصاح عن تفاصيل الحركة رسميًا قبل نهاية يوليو الجاري، على أن يبدأ تنفيذها الفعلي مع أول أغسطس المقبل، وذلك في إطار خطة الوزارة السنوية لإعادة توزيع القيادات والضباط بما يخدم رفع كفاءة الجهاز الأمني على مستوى الجمهورية.



ملامح حركة التنقلات 2025

تشمل الحركة:

ترقية عدد كبير من الضباط من مختلف الرتب، بداية من ملازم أول حتى عميد.

تصعيد قيادات شابة وكفاءات أمنية إلى مناصب عليا، منها مساعدو وزير ومديرو الأمن والمباحث.

الإبقاء على عدد من القيادات الناجحة التي أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية.

إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد بعد بلوغ السن القانونية.



أهداف الحركة

تهدف وزارة الداخلية من خلال حركة 2025 إلى:

ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية.

الاعتماد على الكوادر الشابة المدربة.

تعزيز منظومة الأمن الوقائي والرقمي.

تطوير الأداء الميداني في المحافظات بما يسهم في رفع معدلات الأمن والاستقرار.

أسماء الضباط المشمولين بالحركة

من المرتقب أن يتم إعلان قوائم أسماء الضباط المشمولين بالحركة، عبر المواقع الرسمية لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام خلال ساعات، بعد اعتماد الوزير، على أن يتم إرسالها للمديريات لبدء التنفيذ.